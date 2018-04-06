|В России выпустят iPhone X с изображением Папы Римского и Иисуса Христа (фото)
|06.04.2018 12:14
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Устройства получили названия Caviar iPhone X Credo Православная Пасха и Caviar iPhone X Credo Папа Римский. Оба телефона выполнены в стиле яиц работы Карла Фаберже, — пишут «Подробности».
Католическая версия пасхального iPhone X украшена миниатюрой с портретом Папы Римского Франциска.Автор: http://vgolos.com.ua/
В католической версии изобразили портрет Папы Римского Франциска
Православная версия пасхального iPhone X украшена миниатюрой с ликом Христа с новгородской иконы XII века «Спас нерукотворный».Автор: http://vgolos.com.ua/
Православная версия пасхального iPhone X украшена миниатюрой с ликом Христа
Также выпустят еще одну версию iPhone X — с гербом России.
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