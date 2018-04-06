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В России выпустят iPhone X с изображением Папы Римского и Иисуса Христа (фото)
06.04.2018 12:14
В России выпустят iPhone X с изображением Папы Римского и Иисуса Христа (фото) К Пасхе в России выпустят православную и католическую версии iPhone X.

Устройства получили названия Caviar iPhone X Credo Православная Пасха и Caviar iPhone X Credo Папа Римский. Оба телефона выполнены в стиле яиц работы Карла Фаберже, — пишут «Подробности».

Католическая версия пасхального iPhone X украшена миниатюрой с портретом Папы Римского Франциска.

Автор: http://vgolos.com.ua/

В католической версии изобразили портрет Папы Римского Франциска

Православная версия пасхального iPhone X украшена миниатюрой с ликом Христа с новгородской иконы XII века «Спас нерукотворный».

Автор: http://vgolos.com.ua/

Православная версия пасхального iPhone X украшена миниатюрой с ликом Христа

Также выпустят еще одну версию iPhone X — с гербом России.
Стоимость смартфонов Caviar iPhone X Credo Православная Пасха и Caviar iPhone X Credo Папа Римский составляет около $4,7 тыс.

Источник

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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