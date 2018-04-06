В России выпустят iPhone X с изображением Папы Римского и Иисуса Христа (фото) К Пасхе в России выпустят православную и католическую версии iPhone X. Устройства получили названия Caviar iPhone X Credo Православная Пасха и Caviar iPhone X Credo Папа Римский. Оба телефона выполнены в стиле яиц работы Карла Фаберже, — пишут «Подробности». Католическая версия пасхального iPhone X украшена миниатюрой с портретом Папы Римского Франциска. Автор: http://vgolos.com.ua/ В католической версии изобразили портрет Папы Римского Франциска Православная версия пасхального iPhone X украшена миниатюрой с ликом Христа с новгородской иконы XII века «Спас нерукотворный». Автор: http://vgolos.com.ua/ Православная версия пасхального iPhone X украшена миниатюрой с ликом Христа Также выпустят еще одну версию iPhone X — с гербом России.

Стоимость смартфонов Caviar iPhone X Credo Православная Пасха и Caviar iPhone X Credo Папа Римский составляет около $4,7 тыс. Источник Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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