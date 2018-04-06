Прокуроры будут просить суд назначить содержание под стражей на 60 суток капитану задержанного под российским флагом в Азовском море рыболовецкого судна "Норд", которое приписано к одному из портов Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры АР Крым.

"Будем просить суд назначить содержания под стражей на 60 суток", - сказали в прокуратуре.

Стоит отметить, что судебное заседание должно состояться сегодня в 13:30 в Херсонском городском суде. Члены команды задержанного судна в уголовном производстве фигурируют как свидетели.

Напомним, 25 марта в части украинских вод Азовского моря корабль морской охраны Госпогранслужбы задержал рыболовецкое судно-нарушитель "Норд" под флагом РФ.

Капитан судна "Норд" и члены суднокоманды предоставили для проверки недействительные судовые (грузовые) и паспортные документы, выданные органами на временно оккупированной территории, деятельность которых является незаконным. Сейчас на судно "Норд" наложен арест, капитан задержан. 31 марта капитану судна "Норд" объявили о подозрении.

Министерство иностранных дел РФ накануне вручило временному поверенному в делах Украины в России ноту протеста в связи с задержанием рыболовного судна "Норд", которое Москва считает своим.

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