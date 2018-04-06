Олег Табаков, известный российский актер, которого не стало 12 марта, заставлял своих детей добиваться только самостоятельно, но в то же время "явно продвигал" свою вторую супругу, актрису Марину Зудину, пишет со ссылкой на .

Вследствии этого, в отношениях между артистом и его дочерью от первого брака Александрой образовалась трещина.

Эту информацию сообщил журналистам "Дни.ру" источник, близкий к старшей дочери Табакова.

Отсутствие на похоронах Табакова первой супруги Людмилы и начальник дочери Александры озадачило многих. Люди начали делиться в сети догадками, почему так произошло.

"До сих пор говорят, что старшая дочь Александра не простила отца за то, что ушел из семьи к Марине Зудиной. Все это так, да не совсем", – говорит актриса, пожелавшая остаться неизвестной.

Как рассказывает источник, Олег Табаков никогда не продвигал детей, прикрываясь тем, что это "некрасиво", и им следует самим пробивать себе дорогу.

"Наверное, это правильно, но слишком жестко. Сыну Антону, который поначалу пошел по стопам отца, Табаков со скептической улыбкой говорил: "Слушай, ну какой из тебя актер – так себе". Хотя я, например, считаю, что в кино у Антона был хороший старт, особенно в картинах "Тимур и его команда" и " старого волшебника". Но папа его тюкал, так что в итоге Антон ушел из этой профессии", – заявила собеседница.

Александре, сестре Антона, удалось поступить в театральный вуз самостоятельно, а позже, отец взял ее к себе в театр.

"Он с ней не сюсюкал, ролей по блату не давал, да и вообще больше времени проводил со своими студентами, чем с детьми", – говорит актриса.

Говорят, что с тех пор, как появилась вторая жена Табакова Марина Зудина, все изменилось.

"И вдруг неожиданно для всех в театре на молодую актрису буквально посыпались роли, тогда как к родной дочери отношение как к Золушке: "Постой снежинкой в пятом ряду", – уточнила собеседница.

Источник говорит, что Александра изо всех сил пыталась указать отцу на несправедливость, однако он ее не хотел слушать. Как выяснилось позже, у артиста с Зудиной уже был роман.

"Саша хлопнула дверью и ушла из театра", - добавила актриса.

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