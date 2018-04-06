За последние 10 дней это уже пятый боевик, который сдался правоохранителям Бахмута, и седьмой по области.

В Донецкой области командир минометного расчета боевиков сдался правоохранителям Бахмута, информирует svodka.net.

Как сообщил сайт Национальной полиции Донецкой области в четверг утром, 23-летний мужчина пополнил ряды боевиков в 2015 году, оставив в Славянске жену с годовалым ребенком.

«Наемник поехал в оккупированное Енакиево, где его назначили на должность командира минометного расчета. По словам боевика, он занимался в военной части ремонтом электрики, хозяйственными делами. Уже через полгода новобранец разочаровался в идеях «ДНР», — отмечается в сообщении.

Мужчина сдался правоохранителям Бахмута в конце марта.

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По факту возбуждено уголовное производство по части 2 статьи 260 «Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований» Уголовного кодекса Украины. Только после того, как пройдет проверка и материалы дела будут направлены в суд, мужчина может быть освобожден от уголовной ответственности.

По информации полиции, за последние 10 дней это уже пятый боевик, который сдался правоохранителям Бахмута, и седьмой по области.

В полиции напомнили, что согласно ч.6 ст.260 Уголовного кодекса Украины, освобождается от уголовной ответственности лицо, находившееся в составе вооруженных формирований, если оно охотно вышло из такого формирования и сообщило о его существовании в органы государственной власти или органы местного самоуправления.

Для этого нужно обратиться в полицию по номеру 0-800-505-102 или заполнить форму на сайте «Стоптерроризм».

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