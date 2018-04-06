Когда идеологические противники в Верховной Раде вдруг начинают громко петь хором с демонстрацией истинных чудес взаимопонимания – дело определенно пахнет очень большими деньгами. Но если возникает группа единомышленников из матерых «регионалов», представителей «Батькивщины» с примкнувшими отдельными нардепами от БПП, а сверху все это полируется Ляшко – ставки еще выше. Очень большие деньги, риск потерять кормушку помноженные на политические дивиденды. Большой наезд этой компании «заклятых друзей» под предводительством Александра Вилкула – самая яркая картинка на эту тему за последнее время.

Итак, Комитет Верховной Рады по вопросам здравоохранения под руководством нардепа от БПП Ольги Богомолец рекомендовал парламенту принять обращение к Кабинету министров об отставке и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун. Авторами проекта постановления выступили представители Оппоблока Александр Вилкул и Игорь Шурма, хотя главными идейными вдохновителями по логике вещей выступают как раз те игроки, которые давно и плотно контролируют ситуацию в украинской медицине – прежний глава профильного комитета Татьяна Бахтеева (тоже Оппоблок) и действующий председатель Ольга Богомолец (БПП). Они, как никто другой должны знать, какие деньги и по каким ручейкам годами и десятилетиями растекаются из умирающей «бесплатной» медицины. Но даже в случае успешного голосования в Раде уволить Супрун может только Кабмин своим решением. Такая сложилась парадоксальная ситуация – парламент может голосовать за отставку министра, а Ульяна Супрун в статусе исполняющего обязанности. Тот еще квест получается. А премьер Владимир Гройсман сдавать ее не хочет. Потому что с программой «Доступные лекарства» кое-что получилось. Лучше, чем было даже в богатые довоенные годы. И Супрун говорит, что сама не уйдет.

Суть претензий депутатов, требующих отставки главы Минздрава выглядит, мягко говоря, манипулятивна. Обвинение ссылается на критическую ситуацию (что является чистой правдой), недостаток врачей и лекарств (и с этим глупо спорить), хроническое недофинансирование и полумертвое состояние сельских больниц. Многие из которых балансируют на грани закрытия, склоняясь к переходу из комы к смерти. Все эти проблемы, про которые хором говорят прежний и действующий глава Комитета по здравоохранению ВР с хором поддержки – чистая правда. Правдой являются не менее печальные вещи, про которые обвинители Супрун молчат. Вот только это не результат медицинской реформы Ульяны Супрун. Это результат их многолетней работы на разных должностях в профильном комитете и их соратников в Минздраве.

Реформа только начинается, а убивали медицину все эти годы как раз те, кто сейчас кричит о ее защите. Или кто-то забыл, как экспериментальная медицинская реформа проводилась в Днепропетровской области в 2011 году при власти «крепких хозяйственников» в регионе и стране. Вилкул тогда был губернатором области, а Татьяна Бахтеева главой комитета здравоохранения Верховной Рады. Так что, если мы хотим познакомиться с теми, кто украинскую медицину довел до этого коматозного состояния – далеко ходить не надо, все уже на арене и громко кричат за интересы народа. В душе уповая на его короткую память.

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Коротко о мотивации. С Богомолец и Бахтеевой все ясно. У них серьезные позиции в разветвленной и запутанной украинской медицине и любые перемены – принципиальные или кадровые, сильно бьют по интересам и отлаженным механизмам. Александр Вилкул, вероятно, тоже имеет устоявшиеся интересы в медицинской отрасли Днепропетровской области, но он преследует в первую очередь политические цели. Реформа точно будет болезненной, иначе из комы не выйти, плюс неизбежные ошибки, плюс избирателя можно кошмарить – кто там разбирается в деталях реформы? Или избирателей Оппоблока очень немногие. Так что политические дивиденды не заставят себя ждать, а парламентские выборы только через полтора года. Да и Бойко (лидер фракции Оппоблока) мог бы и уступить первое место молодому и перспективному Вилкулу, если тот даст настоящий результат по рейтингам.

С примкнувшими к экс-регионалам радикалами Олега Ляшко и Батькивщиной Юлии Тимошенко все, как у Вилкула, только в профиль. На борьбе со страшной «антинародной реформой» можно заработать рейтинг к выборам. Плюс сельский электорат обеих партий очень боится закрытия даже убогих деревенских больниц. Да, совсем без реформ с гарантированной Конституцией «бесплатной» украинской медициной рано или поздно рухнет вся система. Но богатые люди потом всегда смогут уехать в другую страну. С платной, но хорошей медициной. А победители выборов переходят в категорию богатых довольно быстро. Так что и тут с логической цепочкой в два хода тоже не бином Ньютона. Все просто. Вот и кричит хором Олег Ляшко с Сергеем Соболевым – «Доктор Смерть!» Для предвыборной риторики самое то.

Напоследок о самой реформе и почему страшно даже тем, кто ее поддерживает. Будет больно и трудно. Хотя бы потому, что мы бедная страна с разрушенной структурой медицинской помощи. Постоянная бедность, эксперименты крепких хозяйственников и невероятная коррупция (я не про 200 гривен благодарности терапевту и даже не про тысячи хирургу) разворотили эту отрасль до основания. Ее не спасти, это бесспорно. Либо мы успеем построить что-то новое до того, как рухнет старое, либо останемся вообще без медицины между обломков. Добро пожаловать в реальность, если хватит сил посмотреть ей в глаза.

Или кто-то не знал, что в украинской медицине дела обстоят «средне». Средне между «хреново» и «очень хреново». В Украине самая низкая продолжительность жизни в Европе. Самая низкая сумма, если разделить количество денег на количество граждан. Можно игнорировать реальность, но она нас игнорировать не будет. Систему нужно менять, потому что она умерла. Мы выбираем не между хорошим и отличным, а между смертью и шансом выжить. Шансом – никаких гарантий, что все получится. Но альтернатива сохранять все, как есть – приговор. С очень небольшой отсрочкой. Как гласит старая индейская мудрость – «Если лошадь сдохла, надо с нее слезать…»

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