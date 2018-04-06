Отчет Госпродпотребслужбы о проверках питания в детских садах показал плачевное положение вещей. Детей почти везде кормят неизвестно чем и виноваты в этом не только учебные заведения. Об этом на личной странице в Facebook написал депутат Сергей Тригубенко, передает

По его словам, причина низкокачественного питания детей в учебных заведениях кроется в длительном действии моратория на проверки.

"Почитал отчет Госпродпотребслужбы о проверках в детских садах. Если коротко, то детей почти везде кормят неизвестно чем: вместо масла - спреды, испорченное мясо, во фруктах и ​​овощах - нитраты, на пищеблоках - кишечные палочки.

Чья в этом вина? Или только садика? Наверное, что вина государства в целом, которое более трех лет запрещало проверки предприятий и производителей любых пищевых продуктов, в том числе. В итоге, говорить сегодня о безопасной пище, ни для детей, ни для взрослых не приходится", - написал он.

Также, как добавил политик, новое законодательство в сфере контроля за качеством продуктов питания должно изменить ситуацию к лучшему, хотя и не сразу.

"Заработал новый закон, который предусматривает повышение штрафов за некачественную продукцию, и начинает новые правила проверок - риск-ориентированный подход. Это, непременно, большой плюс.

Хотя, я думаю, что быстрых результатов и изменений к лучшему не произойдет: нужно время и профессиональная работа Госпродпотребслужбы - инструменты им для этого дали. Поэтому, время покажет", - отметил Тригубенко.

Напомним, в Украине выросли штрафы за некачественную пищевую продукцию.

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