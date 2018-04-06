В 2018 году свобода передвижения патрулей СММ в районе Кременца ограничивалась приблизительно 20 раз.

Возле временно оккупированного населенного пункта Кременец, что в 16 километрах от Донецка, боевики запретили ОБСЕ запускать беспилотник, угрожая им. Об этом сообщили в пресс-службе миссии, пишет Лига.Новости.

Инцидент произошел вчера, 5 апреля, в 12:14, когда патруль миссии в составе шести сотрудников на двух бронированных автомобилях находился на автодороге H15 в двух километрах к востоку от блокпоста боевиков, информирует svodka.net.

Наблюдатели готовились к запланированному запуску беспилотного летательного аппарата среднего радиуса действия. Перед тем, как они завершили подготовку, синий автомобиль марки Лада с табличками АА237 и маркировкой «полиция» на русском языке, двигавшийся с запада на восток, развернулся в сторону наблюдателей.

По данным ОБСЕ, из автомобиля вышли трое мужчин: один в камуфляжной одежде, а двое других в форме полицейского типа; у каждого из них на плече был автомат типа АК.

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«Они подошли к патрулю СММ. Мужчина в камуфляжной одежде на русском языке представился «командиром спецподразделения». Он заявил, что это «зона запрета полетов» и что им не сообщали о применении миссией БПЛА. Наблюдатели рассказали о положениях мандата Миссии и о своей деятельности, в частности об использовании БПЛА», — отметили в пресс-службе.

В 12:30 по автодороге Н15 с запада к патрулю СММ подъехал еще один автомобиль белого цвета с двумя вооруженными мужчинами в камуфляжной одежде.

Один из них, который управлял автомобилем, был вооружен автоматом.

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«Двое мужчин вышли из автомобиля и в агрессивной форме обратились к членам патруля миссии. Сотрудники СММ услышали, как один из них на русском языке сказал другому: «Готовься!» После этого последний передернул затвор и, держа палец на спусковом крючке, направил дуло автомата в землю», — подчеркнули в пресс-службе.

В ОБСЕ уточнили, что после этого представившийся «командиром» мужчина несколько раз говорил по телефону, а старший патруля СММ тем временем пытался разрядить обстановку, объясняя обязанности и полномочия миссии. Все это время мужчины из автомобиля марки Лада стояли рядом (всего пятеро мужчин). Команда СММ собрала оборудование и покинула данный район в 13:03.

Патруль вернулся на свою базу в Донецке около 14:50.

В 2018 году свобода передвижения патрулей СММ в районе Кременца ограничивалась приблизительно 20 раз.

27 марта 2018 года боевики террористической организации ДНР запретили наблюдателям ОБСЕ приближаться к их блокпостам в Кременце.

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