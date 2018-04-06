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Вертолет ВМС упал в море в Италии: есть погибшие
06.04.2018 12:27

В пятницу, 6 апреля, в Средиземном море потерпел крушение вертолет ВМС Италии, принимавший участие в операции Sea Safe, сообщает Корреспондент.

По данным  агентства ANSA, вертолет SH 212 поднялся в воздух в ночь на 6 апреля с борта военного корабля Borsini с пятью людьми на борту для проведения ночных тренировок.

Во время полета над Средиземным морем вертолет по неизвестным причинам упал в воду.

Кроме этого, операция по спасению началась сразу после аварии, спасти удалось четырех членов экипажа, один погиб.

По факту аварии проводится расследование, которое должно установить причины инцидента.

Как сообщал svodka.net ранее, в Нью-Йорке вертолет с людьми на борту упал в реку Ист-ривер.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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