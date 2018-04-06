Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что Украина
должна учитывать рекомендации стран Запада при реформировании
своего сектора безопасности. Парубий: Реформируя сектор
безопасности мы должны учитывать рекомендации наших партнеров из
НАТО и США Фото: Verkhovna Rada / Flickr "Для Украины одним из
ключевых и самых важных заданий внешней политики является
вступление в НАТО. Очень важно, что и по моей инициативе, и по
инициативе многих депутатов мы приняли изменения к закону, в
которых определили, что вступление в НАТО является ключевым стра
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