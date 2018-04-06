Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что Украина должна учитывать рекомендации стран Запада при реформировании своего сектора безопасности. Парубий: Реформируя сектор безопасности мы должны учитывать рекомендации наших партнеров из НАТО и США Фото: Verkhovna Rada / Flickr "Для Украины одним из ключевых и самых важных заданий внешней политики является вступление в НАТО. Очень важно, что и по моей инициативе, и по инициативе многих депутатов мы приняли изменения к закону, в которых определили, что вступление в НАТО является ключевым стра Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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