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Парубий: Для Украины ключевым заданием внешней политики является вступление в НАТО
06.04.2018 12:27
Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что Украина должна учитывать рекомендации стран Запада при реформировании своего сектора безопасности. Парубий: Реформируя сектор безопасности мы должны учитывать рекомендации наших партнеров из НАТО и США Фото: Verkhovna Rada / Flickr "Для Украины одним из ключевых и самых важных заданий внешней политики является вступление в НАТО. Очень важно, что и по моей инициативе, и по инициативе многих депутатов мы приняли изменения к закону, в которых определили, что вступление в НАТО является ключевым стра

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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