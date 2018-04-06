Крупнейший международный аэропорт Румынии в Бухаресте временно запретил принимать широкофюзеляжные самолеты. Выявлено, что инфраструктура аэропорта может представлять угрозу безопасности пассажиров и самолетов. Об этом сообщает со ссылкой на Balkan Insight.

По крайней мере до 1 июня аэропорт не будет принимать большие самолеты, пока будут восстанавливать взлетно-посадочную полосу после инцидента в конце марта, когда пассажирский самолет израильской авиакомпании El Al при взлете сорвал куски покрытия взлетно-посадочной полосы.

Временный запрет распространяется на все самолеты больше, чем Boeing-757 и Airbus А300.

Администрация гражданской авиации Румынии официально подтвердила эту информацию.

Как сообщал в Будапештском международном аэропорту имени Ференца Листа столкнулись два пассажирских автобуса, два человека госпитализированы.

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