«Государство» не обошло их вниманием в свете того, что они «некондиционные»

Среди боевиков «ДНР», которых оккупационные власти наградили за участие в военных действиях против сил АТО, немало граждан России, есть уголовники. Это следует из записи в социальных сетях создателя террористического батальона «Восток» Александра Ходаковского, информирует svodka.net.

«Имел честь пожать руки и поздравить ополченцев с наградами, врученными им государством (террористическая «ДНР» – Ред.) за их военный труд. Особенно приятно, что государство не обошло их вниманием в свете того, что они «некондиционные» — простите, мужики, — то есть безногие, беспалые, судимые, с российскими паспортами…. Настоящие», — написал доносчик Родины, прежний командир донецкой «Альфы» СБУ.

Как сообщалось ранее, президент РФ Владимир Путин традиционно отрицает участие России в конфликте на востоке Украины. По его словам, против ВСУ воюют «бывшие шахтеры и трактористы».

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