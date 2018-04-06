|Боевик Ходаковский рассказал, какие "шахтеры и трактористы" воюют за "ДНР"
|06.04.2018 12:34
|
«Государство» не обошло их вниманием в свете того, что они «некондиционные»
Среди боевиков «ДНР», которых оккупационные власти наградили за участие в военных действиях против сил АТО, немало граждан России, есть уголовники. Это следует из записи в социальных сетях создателя террористического батальона «Восток» Александра Ходаковского, информирует svodka.net.
«Имел честь пожать руки и поздравить ополченцев с наградами, врученными им государством (террористическая «ДНР» – Ред.) за их военный труд. Особенно приятно, что государство не обошло их вниманием в свете того, что они «некондиционные» — простите, мужики, — то есть безногие, беспалые, судимые, с российскими паспортами…. Настоящие», — написал доносчик Родины, прежний командир донецкой «Альфы» СБУ.
Как сообщалось ранее, президент РФ Владимир Путин традиционно отрицает участие России в конфликте на востоке Украины. По его словам, против ВСУ воюют «бывшие шахтеры и трактористы».