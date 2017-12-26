С 1 января 2018 года жителей аннексированного Крыма, которые не поменяли на своих автомобилях украинские номера на российские, будут штрафовать.

Об этом заявил "начальник крымского управления" ГИБДД Анатолий Борисенко, передает со ссылкой на "".

Он уточнил, что речь идет о машинах с украинскими номерами, которые эксплуатируются по доверенности либо куплены в кредит или лизинг.

"До 1 января 2018 года - конечный срок для возможности переоформить транспортное средство на законных основаниях. У людей, которые имеют такие транспортные средства с проблемными вопросами, мало времени для решения этого вопроса", - отметил Борисенко.

При этом он отметил, что пока нет информации, планируется ли продлить срок.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира