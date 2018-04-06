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Парубий: "Северный поток – 2", - агрессивное намерение РФ получить влияние на страны ЕС
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06.04.2018 12:35
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Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что Россия хочет
при помощи реализации проекта газопровода "Северный поток – 2"
получить влияние на политические процессы в Европейском союзе.
Парубий: Энергетическая угроза не менее важна, чем угроза
военная Фото: rada.gov.ua "От Российской Федерации идет угроза в
разных проявлениях. И угроза энергетическая не менее важна, чем
угроза военная. Реализация проекта "Северный поток – 2"
по моему глубокому убеждению, – агрессивное намерение Российской
Федерации, президента РФ Владимира Путина и его окружения, иметь
непосредственное влияние на страны Европейского Союза и
использовать энергетический шантаж для влияния на политические
процессы в тех странах", – заявил он.Спикер ВР отметил, что Украина
пережила не одну энергетическую атаку от РФ."В результате Путин не
только манипулировал ценой на газ, а коррумпируя украинское
руководство пытался получить полный контроль над политикой Украины.
Мы понимаем и знаем, какие могут быть последствия, если проект
"Северный поток – 2" будет реализован", – подчеркнул он.По мнению
Парубия, Украина и ее союзники смогут добиться блокирования
проекта "Северный поток – 2"."Многие из наших аналитиков
убеждены, что один из сдерживающих Путина в 2014 году факторов
против начала масштабной агрессии заключался в том, что украинская
газотранспортная система поставляла энергоресурсы в ЕС. Запуск
"Северного потока – 2" может нести и прямые военные угрозы, которые
могут спровоцировать полномасштабное наступление российских войск
на Украину", – подытожил он.Проект "Северный поток –
2", возглавляемый бывшим канцлером Германии Герхардом
Шредером, предусматривает строительство двух ниток газопровода
совокупной мощностью 55 млрд м³ газа в год из России в Германию по
дну Балтийского моря. Действующий газопровод "Северный поток"
состоит из двух ниток с пропускной способностью 27,5 млрд м³
каждая. "Газпром" начал поставки по первой нитке газопровода в 2012
году.В декабре 2015 года президент Европейского совета Дональд
Туск заявил, что проект второй очереди газопровода "Северный
поток" не соответствует энергетическим правилам ЕС (Третьему
энергетическому пакету) и подрывает роль Украины как транзитера
газа.Власти Украины, Польши, Латвии, Молдовы,
Литвы, Венгрии, Румынии, Словакии, Эстонии и
Чехии называют "Северный поток – 2" угрозой
энергетической безопасности Европы.Правительство ФРГ рассматривает
трубопровод "исключительно как бизнес-проект". 27
марта Германия выдала полный комплект разрешений на
строительство газопровода "Северный поток – 2".Президент США
Дональд Трамп в ходе встречи с президентами стран Балтии 3
апреля в Вашингтоне раскритиковал Германию за это
решение.Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил 3
апреля, что после запуска "Северного потока – 2" и "Турецкого
потока" транзит российского газа через Украину упадет в 10
раз.Верховная Рада Украины 5 апреля приняла
постановление "Об обращении Верховной Рады Украины к
международному сообществу о недопустимости строительства
газопровода "Северный поток – 2" и монополии Российской
Федерации на газовых рынках мира". Правительство
Финляндии разрешило строительство газопровода "Северный
поток – 2".
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