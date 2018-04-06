Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что Россия хочет при помощи реализации проекта газопровода "Северный поток – 2" получить влияние на политические процессы в Европейском союзе. Парубий: Энергетическая угроза не менее важна, чем угроза военная Фото: rada.gov.ua "От Российской Федерации идет угроза в разных проявлениях. И угроза энергетическая не менее важна, чем угроза военная. Реализация проекта "Северный поток – 2" по моему глубокому убеждению, – агрессивное намерение Российской Федерации, президента РФ Владимира Путина и его окружения, иметь непосредственное влияние на страны Европейского Союза и использовать энергетический шантаж для влияния на политические процессы в тех странах", – заявил он.Спикер ВР отметил, что Украина пережила не одну энергетическую атаку от РФ."В результате Путин не только манипулировал ценой на газ, а коррумпируя украинское руководство пытался получить полный контроль над политикой Украины. Мы понимаем и знаем, какие могут быть последствия, если проект "Северный поток – 2" будет реализован", – подчеркнул он.По мнению Парубия, Украина и ее союзники смогут добиться блокирования проекта "Северный поток – 2"."Многие из наших аналитиков убеждены, что один из сдерживающих Путина в 2014 году факторов против начала масштабной агрессии заключался в том, что украинская газотранспортная система поставляла энергоресурсы в ЕС. Запуск "Северного потока – 2" может нести и прямые военные угрозы, которые могут спровоцировать полномасштабное наступление российских войск на Украину", – подытожил он.Проект "Северный поток – 2", возглавляемый бывшим канцлером Германии Герхардом Шредером, предусматривает строительство двух ниток газопровода совокупной мощностью 55 млрд м³ газа в год из России в Германию по дну Балтийского моря. Действующий газопровод "Северный поток" состоит из двух ниток с пропускной способностью 27,5 млрд м³ каждая. "Газпром" начал поставки по первой нитке газопровода в 2012 году.В декабре 2015 года президент Европейского совета Дональд Туск заявил, что проект второй очереди газопровода "Северный поток" не соответствует энергетическим правилам ЕС (Третьему энергетическому пакету) и подрывает роль Украины как транзитера газа.Власти Украины, Польши, Латвии, Молдовы, Литвы, Венгрии, Румынии, Словакии, Эстонии и Чехии называют "Северный поток – 2" угрозой энергетической безопасности Европы.Правительство ФРГ рассматривает трубопровод "исключительно как бизнес-проект". 27 марта Германия выдала полный комплект разрешений на строительство газопровода "Северный поток – 2".Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с президентами стран Балтии 3 апреля в Вашингтоне раскритиковал Германию за это решение.Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил 3 апреля, что после запуска "Северного потока – 2" и "Турецкого потока" транзит российского газа через Украину упадет в 10 раз.Верховная Рада Украины 5 апреля приняла постановление "Об обращении Верховной Рады Украины к международному сообществу о недопустимости строительства газопровода "Северный поток – 2" и монополии Российской Федерации на газовых рынках мира". Правительство Финляндии разрешило строительство газопровода "Северный поток – 2". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки северный газопровода поток – поток украины Теги: политика