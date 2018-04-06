Реализация проекта "Северного потока-2" является агрессивным намерением России иметь непосредственное влияние на страны Европейского Союза. Об этом во время круглого стола на тему "Реформирование системы национальной безопасности Украины. Роль парламента" заявил спикер парламента Андрей Парубий, передает корреспондент

"Мы приняли важное постановление - украинский парламент обратился к нашим партнерам с обращением о неприемлемости строительства "Северного потока-2"... Угроза энергетическая не менее важна, чем угроза военная. Реализация проекта "Северного потока-2", по моему глубокому убеждению, является агрессивным намерением РФ, Путина и его окружения иметь непосредственное влияние на страны Европейского Союза. Использовать шантаж энергетический на политические процессы - Украина знает, как никто", - подчеркнул Парубий.

Как сообщал 5 апреля Верховная Рада призвала парламенты и правительства иностранных государств сделать все возможное для полного и необратимого запрета на строительство газопровода "Северный поток-2", не брать никакого участия в подготовке, финансировании или лоббировании этого проекта.

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