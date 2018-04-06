Голкипер луганской «Зари» Андрей Лунин вскоре подпишет договор с итальянским «Интером» из Милана. Объявление о подписании может появиться на следующей неделе, сообщает Sport.ua со ссылкой на итальянские СМИ.

Трансфер 19-летнего украинца обойдется клубу из Милана в сумму около €6 миллионов. Спортивный директор «Интера» Пьеро Аусилио уже провел переговоры. Ожидается, что на днях пройдут встречи между представителями клубов и игрока, а на следующей неделе будет объявлено о переходе.

«Интер» планирует сразу отдать Лунина на один-два сезона в аренду в другой клуб Серии А для адаптации к чемпионату.

Ранее сообщалось, что «Интер» готов купить Лунина за €10 миллионов.

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