|Встреча Путина и Трампа в Белом доме: США раскрыли свою версию переговоров
|06.04.2018 12:40
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В администрации президента Дональда Трампа подтвердили факт проведения телефонных переговоров с лидеров России Владимиром Путиным, которые состоялись 20 марта.
Об этом заявила спикер администрации Трампа Сара Сандерс, передает со ссылкой на .
Отмечается, что президенты обсудили возможность личной встречи, в том числе и в Белом доме.
"Как подтвердил сам президент 20 марта через несколько часов после его разговора с президентом Путиным, они обсудили двустороннюю встречу в "недалеком будущем" в нескольких потенциальных местах, в том числе и в Белом доме. У нас нечего к этому добавить", – сказала Сандерс.
Данный телефонный разговор состоялся через два дня после выборов президента России, на которых победил Путин.
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