В администрации президента Дональда Трампа подтвердили факт проведения телефонных переговоров с лидеров России Владимиром Путиным, которые состоялись 20 марта.

Об этом заявила спикер администрации Трампа Сара Сандерс, передает со ссылкой на .

Отмечается, что президенты обсудили возможность личной встречи, в том числе и в Белом доме.

"Как подтвердил сам президент 20 марта через несколько часов после его разговора с президентом Путиным, они обсудили двустороннюю встречу в "недалеком будущем" в нескольких потенциальных местах, в том числе и в Белом доме. У нас нечего к этому добавить", – сказала Сандерс.

Данный телефонный разговор состоялся через два дня после выборов президента России, на которых победил Путин.

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