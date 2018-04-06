В ФИФА не конкретизируют, из каких именно регионов Украины поступили заявки. То есть неизвестно, есть ли между них заявки жителей аннексированного Крыма и неподконтрольных районов Донбасса.

Последний этап продажи билетов на ЧМ-2018 стартует 18 апреля, информирует svodka.net.

Граждане Украины приобрели более четырех тысяч билетов на матчи чемпионата мира по футболу 2018 года в России.

Об этом сообщает Футбол 24.

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По информации источника, ФИФА продала 2053 билета на матчи турнира болельщикам из Украины во время второго этапа реализации, который длился с 5 декабря 2017 года по 3 апреля 2018 года.

Первый этап продолжался с 14 сентября по 28 ноября 2017 года. За это время украинские фанаты приобрели 2087 билетов. Таким образом, общее количество билетов на данный момент составляет 4140.

Отметим, что 18 апреля стартует третий и последний этап продажи билетов на ЧМ-2018. Сам турнир пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года.

При этом в ФИФА не конкретизируют, из каких именно регионов Украины поступили заявки. То есть неизвестно, есть ли между них заявки жителей аннексирванного Россией Крыма и неподконтрольных районов Донецкой на Луганской областей.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко оставил за болельщиками право самостоятельно решить, ехать им на чемпионат мира по футболу в Россию или нет. Вместе с тем он отметил, что предпочел бы чтобы фаны отказались от этой поездки.

Ранее Украина отказалась от своей квоты на билеты на футбольный чемпионат мира в России.

А глава МИД Павел Климкин сообщил, что Украина договаривается о бойкоте ЧМ-2018.

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