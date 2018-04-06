В Северодонецке Луганской области мужчина совершил суицид и подорвал себя гранатой. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Луганской области.

"Ночью, возле многоэтажки по проспекту Гвардейскому в Северодонецке 54-летний мужчина совершил самоубийство, подорвав себя гранатой РГД-5. Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины трагедии", - говорится в сообщении.

По полученным данным, случай произошел в четверг, 5 апреля, около 23:20 близко развлекательного заведения.

"Посетители развлекательного заведения около 23.20 вышли на улицу и увидели мужчину, который стоял с гранатой в руке. Мужчина, увидев людей, сказал им, что у них есть три секунды. Посетители отбежали на безопасное расстояние и именно в этот момент раздался взрыв. Мужчина накрыл своим телом гранату. В результате взрыва мужчина получил телесные повреждения несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, в Киеве правоохранители задержали мужчину, который имел при себе гранату и травматический пистолет .

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