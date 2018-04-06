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В Telegram заявили, что требования ФСБ невыполнимы
06.04.2018 12:43
Требования ФСБ предоставить доступ к переписке пользователей мессенджера неконституционны и не основаны на законе, считают в Telegram. Telegram не намерен давать ФСБ доступ к переписке пользователей Фото: ЕРА По словам Ахметгалиева, требования ФСБ неконституционны, не основаны на законе и технически и юридически невыполнимы. В связи с этим требование Роскомнадзора ограничить доступ к мессенджеру он считает необоснованным.Юрист Telegram отметил, что еще не видел иск ведомства, следовательно комментировать детали не может.20 марта Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций обязала Telegram в течение 15 дней предоставить Федеральной службе безопасности РФ ключи для декодирования сообщений.Представитель компании заявил, что переписка пользователей мессенджера в зашифрованном виде распределяется в подсистемах на территории разных государств и никогда не хранится в одном месте, следовательно Telegram технически не может предоставить властям ключи шифрования.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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