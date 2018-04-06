Требования ФСБ предоставить доступ к переписке пользователей
мессенджера неконституционны и не основаны на законе, считают в
Telegram. Telegram не намерен давать ФСБ доступ к переписке
пользователей Фото: ЕРА По словам Ахметгалиева, требования ФСБ
неконституционны, не основаны на законе и технически и юридически
невыполнимы. В связи с этим требование Роскомнадзора ограничить
доступ к мессенджеру он считает необоснованным.Юрист Telegram
отметил, что еще не видел иск ведомства, следовательно
комментировать детали не может.20 марта Федеральная служба
по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций обязала Telegram в течение 15 дней
предоставить Федеральной службе безопасности РФ ключи для
декодирования сообщений.Представитель компании заявил, что
переписка пользователей мессенджера в зашифрованном виде
распределяется в подсистемах на территории разных государств и
никогда не хранится в одном месте, следовательно
Telegram технически не может предоставить властям ключи
шифрования.
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