За последние годы Путин предпринял так много действий, которые способствовали ослаблению российской экономики и человеческого капитала, что невольно возникают мысли о том, не работает ли он тайно на ЦРУ

Упрямое нежелание президента Трампа негативно отзываться о России настолько поразительно, что прежний директор Национальной разведки Джеймс Клэппер (James Clapper) даже однажды предположил, что Владимир Путин обращается с американским президентом словно с агентом российской разведки. Возможно, это так. Но будь я гражданином России, я бы задался другим вопросом: а не является ли Путин американским агентом?

Почему? Потому что за последние годы Путин предпринял так много действий, которые способствовали ослаблению российской экономики и человеческого капитала, что невольно возникают мысли о том, не работает ли он тайно на ЦРУ.

Примерно с 2007 или 2008 года Путин решил, что восстановление России с помощью подпитки невероятных талантов ее народа и укрепления диктатуры закона — это слишком сложная задача. Для этого нужно делиться властью, проводить настоящие конкурентные выборы и выстраивать действительно разноплановую экономику, основанную на инновациях.

Вместо этого Путин решил искать поводы для гордости за Россию в неподходящих местах. Он сделал ставку на нефть и газ, а не на людей; укрепил российскую армию, а не правопорядок; обогатил себя и приближенных олигархов, облачившись в мантию русского православия и национализма, которые находят ответ у его базы. Ведущее французское деловое издание «Эко» (Les Echos) недавно процитировало слова одного представителя российской технологической индустрии, который отметил: «Одна только компания «Майкрософт» (Microsoft) регистрирует больше патентов, чем вся Россия!» Российский рынок технологий не просто слаб, говорится в статье этого издания, но «коррупция в судебной системе… мешает защищать права в суде, когда какой-нибудь хищник захватывает успешный стартап».

Несмотря на всю браваду с голым торсом и несмотря на все разговоры о том, как Путин сумел стать успешным автократом, у меня возникает вопрос: почему Путин настолько сильно сомневается в своей истинной популярности, что даже спустя 20 лет у власти в России он побоялся допустить на недавние президентские выборы хотя бы одного действительно независимого кандидата?

Вот как все обстоит на самом деле: Путин постоянно ведет себя как фермер, который продает свою лучшую говядину за кубики сахара. То есть он стремится добиться кратковременного сахарного «возбуждения», чтобы повысить свою слава между своих националистически настроенных сторонников, потому что он испытывает неуверенность и расплачивается за это настоящей говядиной, делая Россию слабее в долгосрочной перспективе.

Говядина за сахар — это плохая сделка.

К примеру, в 2014 году Путин захватил Крым и вторгся на восток Украины — чтобы добиться кратковременного сахарного возбуждения у российского электората — но теперь ему приходится жить в условиях санкций, введенных Западом против российской экономики, которые способствуют замедлению экономического роста России.

В 2015 году, чтобы доказать, что Россия все еще является сверхдержавой — то есть ради очередной порции сахара для его базы — Путин отправил своих советников, самолеты ВКС России, спецназ и ракеты класса земля-воздух в Сирию, чтобы предотвратить свержение союзника России — сирийского президента Башара аль-Асада. Поддержка Путина — наряду с помощью Ирана — позволила Асаду остаться на его посту, но теперь Путин застрял в Сирии и не может выбраться из этого конфликта, потому что, если режим Асада падет, то российский президент будет выглядеть глупо.

В своей статье, опубликованной 5 марта 2018 года в газете «Москоу таймс» (The Moscow Times), российский знаток по внешней политике Владимир Фролов охарактеризовал положение Путина в Сирии следующим образом:

В Сирии Россия начинает осознавать, что выиграть в войне может быть легче, чем добиться мира. Каждый раз, когда президент Путин объявляет о победе или о выводе российских военных, как он сделал в декабре, бои разгораются с новой силой, и Москве приходится отправлять туда подкрепление… Теперь Москва стремится закрепить свои военные достижения в рамках законного международного процесса политического урегулирования, который позволит России вернуть те средства, которые она вложила в этот конфликт. Но пока Сирия остается неуправляемой и раздробленной на множество участков, которыми региональные игроки управляют в своих интересах.

Очередным примером обмена говядины на сахар стало бесспорно санкционированное Путиным применение отравляющего вещества военного назначения против бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в английском городе Солсбери. На это Запад отреагировал, как сказала британский премьер-министр Тереза Мэй, самой массовой высылкой предполагаемых агентов российской разведки — более 20 стран выслали более 100 российских дипломатов.

Неважно, был ли момент для отравления выбран сознательно или же это оказалось только лишь совпадением, это покушение и реакция Запада помогли Путину одержать победу на фальшивых выборах — еще одна порция сахарной эйфории. Тем не менее, в итоге Россия оказалась еще более изолированной, чем прежде. Кроме того, соратники Путина и российские олигархи — которые переправляют огромное количество грязных денег в Лондон, где их можно отмыть — теперь оказались в центре пристального внимания британских властей.

Не стоит также забывать о долгосрочной стратегии Путина, направленной одновременно против матери-природы, против человеческой природы и закона Мура. Он делает ставку против матери-природы, полагая, что мир будет вечно нуждаться в его нефти и газе в эпоху пагубных климатических изменений. Он делает ставку против человеческой природы, считая, что российская молодежь не захочет стать свободной, чтобы реализовать весь свой потенциал, и будет вечно довольствоваться «сахарными» воспоминаниями о прошлом величии. И он делает ставку против закона Мура, полагая, что устойчивое развитие технологий не сможет подвигнуть российскую молодежь к тому, чтобы объединиться и взаимодействовать — и распознать его фарс.

Для меня проблемы Путина не являются поводом для радости. Я выступал против расширения НАТО. Я хотел, чтобы Россия вошла в семью европейских демократий. Слабая, изолированная и униженная Россия — это опасный зверь. Но, чтобы процветать в долгосрочной перспективе, России нужна «перезагрузка», и она должна начаться исключительно изнутри. Однако Путин не станет нажимать на эту кнопку.

«Без реформ у нас будет мало причин для оптимизма в вопросе роста России в долгосрочной перспективе, учитывая тяжелую демографическую ситуацию, слабость институтов и абсолютную неспособность диверсифицировать экономику — несмотря на чрезвычайно талантливое и креативное население, — написал экономист из Гарварда Кеннетт Рогофф (Kenneth Rogoff) в своей статье, опубликованной в «Гардиан» (Guardian) в прошлом году. — Если мир продолжит двигаться к низкоуглеродному будущему, Россия непременно окажется перед выбором: начать экономические и политические реформы или столкнуться с продолжающейся маргинализацией — в условиях западных санкций или без них».

Грустно наблюдать, как страна, подарившая нам Чайковского, Толстого, Спасского, Сахарова, Стравинского, Шишкина, Достоевского, Солженицына, Пушкина, Нуреева и основателя «Гугул» (Google) Сергея Брина, получает большую известность благодаря тому, что она создала вещество «Новичок» — использованный в Британии смертельно опасный яд, «зеленых человечков» — захвативших восток Украины переодетых российских военных, и Gucifer 2.0 — российского киберагента, который в 2016 году взломал национальный комитет Демократической партии.

Все это говядина в обмен на сахар. Таким и станет наследие Путина.

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