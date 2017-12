Украинский боксер Василий Ломаченко опередил в рейтинге издания Fightnews американца Теренса Кроуфорда и тайца Срисакета Рунгвисаи. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Ломаченко назвали бойцом года Фото: Василий Ломаченко / Facebook Он опередил абсолютного чемпиона мира в первом полусреднем весе Теренса Кроуфорда (США) и чемпиона мира по версии WBC во втором наилегчайшем весе Срисакета Рунгвисаи (Таиланд).В 2017 году Ломаченко выиграл три титульных поединка, победив американца Джейсона Сосу в апреле, колумбийца Мигеля Мариаггу в августе и кубинца Гильермо Ригондо в декабре.В сентябре украинец занял третье место в обновленном рейтинге лучших боксеров мира по версии журнала The Ring.11 декабря спортсмен получил награду от нью-йоркской Ассоциации ветеранов бокса Ring. Ломаченко стал победителем в номинации International Fighter of the Year имени Мохаммеда Али.Он стал лучшим боксером мира по версии спортивного канала ESPN. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



