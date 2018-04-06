Львовский городской совет объявил тендер на проведение первоочередных мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, ликвидации негативных последствий аварии на полигоне ТБО г. Львова в с. Большие Грибовичи. Об этом сообщили в пресс-службе Львовского городского совета, передает

"Объявлен тендер на проведение первоочередных мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, ликвидации негативных последствий аварии на полигоне ТБО г. Львова в с. Большие Грибовичи. Тендер объявлен на сайте электронных закупок Prozzoro. Подавать предложения можно до 21 апреля. Торги пройдут 23 апреля. После определения победителя и подписания соглашения сразу же планируют начинать работы. Заказчиком работ является ЛКП "Збиранка". Работы будут проводиться за бюджетные средства г. Львов", - сообщил заместитель городского председателя Львова по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Сергей Бабак.

Так, на полигоне планируют построить дамбу и вал из-за опасности смещения.

"В той части, где произошел оползень, продолжают вытекать фильтраты. Также есть потенциальная опасность, что может быть какое-то движение или смещение полигона. Поэтому там будет построена другая плотина и будут сделаны обводные каналы. Это для того, чтобы отвести поступающие дождевую воду и фильтраты и чтобы они не выходили за пределы дамбы. Также будет построен вал, чтобы в случае смещения полигона или каких-то его телодвижений в той части эта плотина и вал обеспечат содержание возможного сдвига склона. Поэтому эти меры - строительство дамбы и вала, - чтобы обезопасить возможность витока фильтрата и смещения", - отметил Бабак.

Напомним, суд признал умершим эколога, который в мае 2016 исчез во время пожара на Грибовицком полигоне под Львовом.

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