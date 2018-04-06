ЕС важно сохранить транзит газа через Украину в контексте диверсификации поставок

Для Европейского Союза (ЕС) важно сохранить транзит природного газа через Украину в контексте диверсификации путей его поставки, сообщил глава директората Европейской комиссии по энергетике Доминик Ристори.

"Транзит важен для Украины в части доходов, но он важен и для ЕС в контексте диверсификации путей поставок", - сказал он на пресс-конференции в Киеве в пятницу.

"Мы будем помогать Украине в исполнении решений Стокгольмского арбитража. Также будем помогать Украине при проведении переговоров по транзиту после завершения контракта между "Нафтогазом" и "Газпромом", - добавил Д.Ристори.

Читайте новость также на

Ранее председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что после запуска "Северного потока 2" и "Турецкого потока" транзит российского газа через Украину упадет до 10 раз.

Как сообщалось, Украина в 2017 году увеличила транзит природного газа через свою ГТС на 13,7% (на 11,257 млрд куб. м) по сравнению с 2016 годом – до 93 млрд 457,1 млн куб. м, в т. ч. транзит в Европу составил 90 млрд 749,2 млн куб. м, в Молдову – 2 млрд 707,9 млн куб. м.

Пропускная способность ГТС Украины на входе составляет 288 млрд куб. м, на выходе - 178,5 млрд куб. м, в том числе в страны Европы 142,5 млрд куб. м, Молдову - 3,5 млрд куб. м.