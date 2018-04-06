Приговор вступил в законную силу, следовательно Агеева могут отправить в одну из колоний для отбывания наказания.

Апелляционный суд Луганской области оставил в силе решение Новоайдарского районного суда, который приговорил российского военного, который попал в плен силам АТО на Донбассе, Виктора Агеева до 10 лет заключения, информирует svodka.net.

Об этом в Facebook сообщил защитник наемника Виктор Чевгуз.

«Только что вернулся из Северодонецка, где вчера состоялось заседание Апелляционного суда Луганской области по уголовному делу в отношении россиянина Виктора Агеева. К сожалению, судьи не прислушались к доводам защиты и приговор Новоайдарского районного суда оставили в силе», — написал адвокат.

Он добавил, что такое решение не удовлетворяет ни его, ни Агеева, следовательно на следующей неделе Чевгуз подавать кассационную жалобу в высший суд.

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Также адвокат добавил, что приговор вступил в законную силу, следовательно Агеева могут отправить в одну из колоний для отбывания наказания.

Как сообщалось, российский военнослужащий Виктор Агеев, призванный в Алтайском крае и служивший по контракту в Вооруженных силах РФ, был взят в плен 24 июня в районе села Желобок Луганской области.

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