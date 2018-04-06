Спикер Кремля Дмитрий Песков назвал мессенджер Telegram, который
хочет заблокировать Роскомнадзор, очень удобным. Песков заявил, что
в Кремле пользуются Telegram Фото: ЕРА Песков назвал мессенджер
"очень удобным". Представитель Кремля отметил, что "закон есть
закон" и если будут предприняты меры по блокировке Telegram, Кремль
будет искать ему альтернативу.20 марта Федеральная служба
по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций обязала Telegram в течение 15
дней предоставить Федеральной службе безопасности РФ
ключи для декодирования сообщений.Представитель компании заявил,
что переписка пользователей мессенджера в зашифрованном виде
распределяется в подсистемах на территории разных государств и
никогда не хранится в одном месте, следовательно
Telegram технически не может предоставить властям ключи
шифрования.6 апреля Роскомнадзор обратился в Таганский
районный суд Москвы с требованием ограничить доступ на территории
РФ к мессенджеру Telegram, в связи с невыполнением требований
ФСБ.В Telegram в этот же день отметили отметили, что остаются на
прежней позиции.
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