Спикер Кремля Дмитрий Песков назвал мессенджер Telegram, который хочет заблокировать Роскомнадзор, очень удобным. Песков заявил, что в Кремле пользуются Telegram Фото: ЕРА Песков назвал мессенджер "очень удобным". Представитель Кремля отметил, что "закон есть закон" и если будут предприняты меры по блокировке Telegram, Кремль будет искать ему альтернативу.20 марта Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций обязала Telegram в течение 15 дней предоставить Федеральной службе безопасности РФ ключи для декодирования сообщений.Представитель компании заявил, что переписка пользователей мессенджера в зашифрованном виде распределяется в подсистемах на территории разных государств и никогда не хранится в одном месте, следовательно Telegram технически не может предоставить властям ключи шифрования.6 апреля Роскомнадзор обратился в Таганский районный суд Москвы с требованием ограничить доступ на территории РФ к мессенджеру Telegram, в связи с невыполнением требований ФСБ.В Telegram в этот же день отметили отметили, что остаются на прежней позиции. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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