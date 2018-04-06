Суровый приговор вынесла южнокорейская Фемида экс-президенту страны госпоже Пак Кын Хе.

Признанная виновной в коррупции и иных нарушениях закона бывшая глава государства приговорена к 24 годам тюрьмы и штрафу в размере $16,9 млн.

Оглашение приговора экс-президенту впервые было решено транслировать в прямом эфире национального телевидения. В общей сложности обвинение в коррупции 66-летней Пак Кын Хе было предъявлено по 18 эпизодам. Также ее нашли виновной в утечке государственных секретов.

– Подсудимая злоупотребляла своими президентскими полномочиями, доверенными ей народом, и как результат этого привела государственные дела в состояние серьезного хаоса, что привело к импичменту президента, до сих пор беспрецедентоному, – заявил при зачитывании приговора судья Ким Се Юн.

Изначально сообщалось, что Пак Кын Хе может грозить до 30 лет тюремного заключения и штраф на сумму более $100 млн.

Чуть больше года прошло с тех пор, как в марте 2017-го Пак Кын Хе была отстранена от президентской должности после импичмента, объявленного Конституционным судом страны. При этом глава государства потеряла неприкосновенность и иммунитет от уголовного преследования. 31 марта прошлого года она была помещена под стражу.

Причиной ее импичмента и последовавшего судебного преследования стала причастность госпожи Пак к коррупционному скандалу, связанному с ее близкой подругой Чхве Сун Силь, которая не занимала официальных должностей, но использовала свою тесную дружбу с президентом для вымогательства денег у крупных компаний в обмен на политическое покровительство.

Упомянутая Чхве Сун Силь в феврале была признала виновной года и приговорена к 20 годам тюрьмы и выплате штрафа в размере $16,6 млн.

Суд пришел к выводу, что экс-президент Пак вступила в сговор со своей подругой для получения 23,1 млрд вон от крупнейших финансово-промышленных конгломератов Республики Корея для получения выгоды Чхве и принадлежащих ей некоммерческих фондов.

Сама Пак Кын Хе обвинения в свой адрес отрицает. В зале суда во время оглашения приговора она не присутствовала, бойкотируя собственные слушания и обвиняя суд в предвзятости.

Как бы то ни было, Пак Кын Хе пополнила список южнокорейских президентов, испытавших на себе злые удары судьбы.

Первый президент Южной Кореи Ли Сын Ман был свергнут в результате народного восстания в 1960 году и бежал за границу

Создатель «корейского экономического чуда» генерал Пак Чон Хи (отец Пак Кын Хе) возглавивший Республику Корея после военного переворота, был убит в 1979 г. директором южнокорейского ЦРУ.

Чон Ду Хван, который был президентом Южной Кореи в 1980-1988 гг., в 1996 году был приговорен к смертной казни. Позднее его помиловали.

Правивший в 1988-1993 гг. Республикой Корея президент Ро Дэ У был арестован по обвинению в коррупции и приговорен в 1996 г. к 22 годам тюрьмы (позднее наказание смягчили до 17 лет), но в начале 1998 г. был амнистирован.

Возглавлявший Южную Корею в 2003-2008 гг. президент Но Му Хён еще весной 2004 г. столкнулся с тем, что парламент объявил ему импичмент, однако позже Конституционный суд отменил это решение. После ухода с поста главы государства его обвинили в получении $6 млн в качестве взятки от одной текстильной фирмы. И 3 мая 2009 года Но Му Хён свел счеты с жизнью.

Ли Мен Бак, который был южнокорейским президентом с 2008 по 2013 год, в середине марта 2018 года был вызван в генеральную прокуратуру в качестве подозреваемого в совершении различных правонарушений во время нахождения на посту лидера страны, в том числе в организации коррупционной сети. Сам экс-президент выдвинутые против него обвинения назвал «местью его противников во главе с нынешним президентом Мун Чжэ Ином». Генеральная прокуратура запросила ордер на арест Ли.

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