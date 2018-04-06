|Крым - это проблема: на КремльТВ вдруг рубанули правду-матку
|06.04.2018 12:55
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Аннексированный Крым является огромной проблемой для России и она скоро проявится в куда более серьезной форме, передает со ссылкой на .
Такое мнение в эфире пропагандистского телеканала "Россия 1" высказал профессор Высшей школы экономики, член совета при президенте Владимире Путине по развитию гражданского общества и правам человека Илья Шаблинский.
По его словам, последствия аннексии Крыма будут тянуться долго.
"Я надеюсь, что без горячей войны, но с серьезными последствиями для простых людей, потому что нам вот эта конфронтация, эта холодная война точно не нужна. Мы от нее проигрываем..." - заверил он.
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