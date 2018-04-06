Боевик заявил, что не видит юридически обоснованных причин, которые бы ему не позволили реализовать свои намерения.

Бывший атаман боевиков так называемой ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) заявил о своих намерениях вернуться на Донбасс, информирует svodka.net.

Соответствующая запись опубликована в его блоге на Livejournal.

«Я тут сидел-сидел без особых дел на работе своей, да и подумал: а почему-бы мне не подать заявление на получение гражданства ДНР?», — пишет Стрелков.

Также боевик заявил, что не видит юридически обоснованных причин, которые бы ему не позволили реализовать свои намерения.

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По словам Стрелкова, он хочет вернуться на Донбасс, чтобы стать советником кандидата на пост «главы» террористической ДНР на «выборах», которые якобы запланированы на осень.

«В общем, претендовать на статус кандидата в «главы ДНР», не могу (да и не хочу), а вот, став гражданином непризнанной (пока) республики — выступить в качестве официального помощника и представителя какого-нибудь кандидата – вполне», — заявил он.

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