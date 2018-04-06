|
Постпред США при ООН: Россия никогда не будет нашим другом
|
06.04.2018 12:59
|
Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли подчеркнула, что
США готовы работать с Россией. Хейли: США также наносят удар,
когда им это нужно Фото: ЕРА "В нашей стране разгорелись
политические споры о том, является Россия нашим другом или нет. На
самом деле это неверный вопрос, потому что Россия никогда не будет
нашим другом. Однако, вместе с тем, это не значит, что мы не хотим
работать с ней", – сказала Хейли. Она добавила, что
США наносят удар, когда им это нужно, и "именно так должно быть".26
марта глава Белого дома Дональд Трамп приказал
депортировать из США 60 сотрудников дипмиссий РФ из-за
отравления экс-офицера российской разведки Сергея Скрипаля. 4
марта 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь
Юлию госпитализировали в британском Солсбери. Следствие
выяснило, что во время покушения использовался разработанный в
России нервно-паралитический агент "Новичок". 22 марта премьер
Великобритании Тереза Мэй, сославшись на результаты экспертизы,
сообщила канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и президенту Франции Эммануэлю
Макрону, что агент производился в России.После этого около 30
стран мира решили депортировать российских дипломатов.
Кремль принял симметричные меры.Спикер МИД РФ Мария Захарова
заявляла, что "Новичок" никогда не разрабатывали в РФ. По ее
словам, он мог быть создан в странах Запада бывшими советскими
учеными.4 апреля в Гааге состоялась инициированная Россией
специальная сессия Организации по запрещению химического оружия,
посвященная делу Скрипаля. По ее итогам ЕС призвал Россию
сотрудничать с ОЗХО и ответить на вопросы британского
правительства.В делегации Великобритании при Организации по
запрещению химического оружия назвали
"извращением" предложение РФ участвовать в расследовании
нападения на Скрипаля.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира