Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли подчеркнула, что США готовы работать с Россией. Хейли: США также наносят удар, когда им это нужно Фото: ЕРА "В нашей стране разгорелись политические споры о том, является Россия нашим другом или нет. На самом деле это неверный вопрос, потому что Россия никогда не будет нашим другом. Однако, вместе с тем, это не значит, что мы не хотим работать с ней", – сказала Хейли. Она добавила, что США наносят удар, когда им это нужно, и "именно так должно быть".26 марта глава Белого дома Дональд Трамп приказал депортировать из США 60 сотрудников дипмиссий РФ из-за отравления экс-офицера российской разведки Сергея Скрипаля. 4 марта 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали в британском Солсбери. Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок". 22 марта премьер Великобритании Тереза Мэй, сославшись на результаты экспертизы, сообщила канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и президенту Франции Эммануэлю Макрону, что агент производился в России.После этого около 30 стран мира решили депортировать российских дипломатов. Кремль принял симметричные меры.Спикер МИД РФ Мария Захарова заявляла, что "Новичок" никогда не разрабатывали в РФ. По ее словам, он мог быть создан в странах Запада бывшими советскими учеными.4 апреля в Гааге состоялась инициированная Россией специальная сессия Организации по запрещению химического оружия, посвященная делу Скрипаля. По ее итогам ЕС призвал Россию сотрудничать с ОЗХО и ответить на вопросы британского правительства.В делегации Великобритании при Организации по запрещению химического оружия назвали "извращением" предложение РФ участвовать в расследовании нападения на Скрипаля. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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