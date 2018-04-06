|В Киеве на Жилянской горела деревянная церковь
|06.04.2018 13:05
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В результате пожара огнем повреждена внешняя стена церкви на площади 3 кв м.
В Киеве горела деревянная церковь, повреждена внешняя стена, информирует svodka.net.
В ночь на пятницу в Киеве на территории муниципальной академии по ул.Жилянская, 69 в Голосеевском районе возник пожар, распространившийся на деревянное здание храма, сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Киеве.
Информация о пожаре поступила спасателям 6 апреля в 00:12.
«На территории академии горел мусор на площади 4 кв м с последующим распространением огня на рядом расположенную деревянную церковь. Спасатели сразу же приступили к гашению пожара. Уже в 00:23 бойцы локализовали воспламенение, а в 00:29 – ликвидировали», — говорится в сообщении.
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«К счастью, никто не пострадал. Причина возникновения пожара и убытки теперь устанавливаются правоохранительными органами», — говорится в сообщении.