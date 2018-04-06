Продажи автомобилей Mercedes-Benz достигли рекордов в марте и I квартале 2018 года

Германский производитель автомобилей класса "люкс" Mercedes-Benz, входящий в концерн Daimler AG, зафиксировал рекордные продажи в марте 2018 года, а также по итогам первого квартала, в частности, благодаря высокому спросу на его машины в Китае.

Как сообщается в пресс-релизе Daimler, продажи автомобилей Mercedes-Benz в марте выросли на 3,9% по сравнению с тем же месяцем годом ранее и составили 237,307 тыс. единиц.

За период с января по март продажи увеличились на 6% - до 594,304 тыс. автомобилей.

В Европе мартовские продажи автомобилей Mercedes-Benz установили рекорд для этого месяца года - 109,252 тыс. машин, в первом квартале продажи выросли на 2,1%, до 238,131 тыс. Увеличение спроса в минувшем квартале пришлось в основном на долю Германии, где реализация автомобилей Mercedes-Benz подскочила на 5,2%.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) продажи машин бренда были рекордными как для марта (88,976 тыс.), так и для первого квартала (249,106 тыс.).

Максимальные темпы роста продаж автомобилей Mercedes-Benz как в АТР, так и по всему миру были отмечены в Китае - 17,2%, где за три месяца были проданы рекордные 169,932 тыс. машин. Более двух третей автомобилей бренда, проданных в КНР за этот период, были произведены внутри страны.

Продажи Mercedes-Benz в Северной Америке в прошлом месяце уменьшились на 2,7% - до 33,986 тыс. автомобилей, по итогам первого квартала - на 0,8%, до 93,375 тыс. машин.

В США продажи автомобилей Mercedes-Benz в марте снизились на 2,4%, за первые три месяца этого года - на 0,8%, до 78,474 тыс. единиц. Mercedes-Benz стал самым продаваемым брендом автомобилей класса "люкс" в США в первом квартале.

Наиболее популярными моделями Mercedes-Benz в этом году являются внедорожники: их продажи в марте выросли на 13,9%, впервые превысив отметку в 80 тыс. единиц. Реализация внедорожников в первом квартале увеличилась на 12,5% - до 211,636 тыс. автомобилей.

Mercedes-Benz в 2016 году обошел BMW, став крупнейшим мировым производителем автомобилей класса "люкс" по объему продаж, и с тех пор позиция бренда лишь укрепляется.