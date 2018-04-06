В конце марта чиновники Украины опубликовали новые электронные декларации. Президент Петр Порошенко потратил более 800 тыс. грн на оплату коммунальных услуг, активы премьер-министра Владимира Гройсмана и его семьи выросли на 16 млн грн, а глава Нацбанка Яков Смолий и его жена теперь хранят на депозитах более 122 млн грн. "ГОРДОН" рассказывает, как за прошедший год изменилось состояние украинских топ-чиновников. Из перечисленных чиновников наибольшую сумму наличными хранит секретарь СНБО Александр Турчинов: $700 тыс., €3 тыс. и 110 тыс. грн Фото: pixabay.com Денис КОНДАК Декларации за 2016 и 2017 годы Годовой доход президента Петра Порошенко и его семьи увеличился с 12,4 до 16,9 млн грн. Основной статьей доходов остаются проценты от вклада в "Международном инвестиционном банке": в 2017-м они принесли главе государства более 15,7 млн грн.Денежные активы семьи Порошенко за год сократились и теперь составляют 822,2 млн грн. Значительная часть активов – уже упомянутый вклад Порошенко в "Международном инвестиционном банке" в размере $25,4 млн. В декларации за 2016 год сумма вклада была больше на $430 тыс.Наличными президент хранит $21 тыс. и 60 тыс. грн. Общая площадь недвижимости и земельных участков семьи Порошенко не изменилась, а количество транспортных средств – уменьшилось: в новой декларации отсутствует катер Bayliner 185 BR.Более 813 тыс. грн в 2017 году Порошенко потратил на оплату коммунальных услуг.// Декларации за 2016 и 2017 годы Доход главы Кабинета Министров и его семьи увеличился на 3,1 млн грн и теперь составляет 20,4 млн грн в год. Основные источники дохода – предоставление имущества в аренду (4,2 млн грн) и продажа имущества (10 млн грн).Денежные активы семьи Гройсмана за год выросли с 66,8 млн грн до 83,2 млн грн. Они распределены на несколько вкладов в разной валюте и разных банках.Общая площадь недвижимости в декларации почти не изменилась. Площадь земельных участков, которыми владеет Гройсман и его семья, уменьшилась, несмотря на то, что в марте 2017 года его жена получила в наследство участок площадью 1500 м² в Виннице.// Декларации за 2016 и 2017 годы Семья спикера парламента Андрея Парубия увеличила годовой доход почти вдвое – теперь он превышает 1 млн грн. Денежные активы выросли на 140 тыс. грн, причем все свои сбережения (340 тыс. грн и $30,6 тыс.) семья хранит наличными.Суммарная площадь земли в декларации не изменилась: семья владеет только одним участком во Львовской области, который принадлежит супруге Парубия с 2006 года.В декабре 2017-го глава Верховной Рады приобрел квартиру площадью 92,1 м² во Львове. При этом общая площадь жилья в декларации за 2017 год уменьшилась, поскольку в документе теперь не указана другая львовская квартира (142,60 м²), которая ранее принадлежала родителям Парубия.// Декларации за 2016 и 2017 годы Декларация секретаря СНБО Александра Турчинова – самая краткая из перечисленных в этом материале.Годовой доход семьи вырос до 2,8 млн грн – это на 177 тыс. грн больше, чем в 2016 году. Денежные активы теперь составляют 47,3 млн грн, причем почти половину Турчинов хранит наличными в долларах, гривнах и евро. Вклад в "Ощадбанке" составляет $964 тыс.Из недвижимости семья задекларировала только одну квартиру площадью 381,8 м² в Киеве и два паркоместа. При этом Турчиновы владеют одним автомобилем – Toyota Highlander 2013 года выпуска. Земельных участков в декларации нет.// Декларации за 2016 и 2017 годы У Юрия Луценко и его семьи годовой доход в 2017-м составил 5,7 млн грн. Основной источник – продажа движимого имущества (1,8 млн грн), зарплата генпрокурора (1,3 млн) и предоставление имущества в аренду иностранцу по имени Peyyeti Udaya Bhaskar (725 тыс. грн).Денежные активы семьи Луценко сократились на 255 тыс. грн. Одна из причин – покупка в 2017 году нового автомобиля Mercedes-Benz GLS 350D стоимостью 2,4 млн грн. Владельцем машины стала Ирина Луценко. В ее собственности также остается угнанная Toyota Land Cruiser 200.Список недвижимости Луценко и членов его семьи за год не изменился. В собственности остается квартира супруги в Киеве, участок и дом Ирины Луценко в Ровенской области, а также участок и дом генпрокурора в Киево-Святошинском районе.// Декларации за 2016 и 2017 годы Доходы семьи главы АП Игоря Райнина увеличились до 734 тыс. грн в год. Основным источником является его зарплата (537 тыс. грн).Денежные активы Райнина и его супруги выросли до 2 млн грн, почти всю сумму семья хранит наличными. На единственном счету в "Мегабанке" находятся только 65,7 тыс. грн.Ни автомобили, ни земельные участки в декларации Райнина не указаны. В собственности главы АП – только квартира в Харькове площадью 74 м², еще одна квартира (64,8 м²) принадлежит жене.В Киеве он снимает номер площадью 25,8 м² в отельном комплексе "Национальный". В прошлом году на аренду этой комнаты Райнин потратил 167 тыс. грн.// Декларации за 2016 и 2017 годы Яков Смолий, которого Верховная Рада 15 марта 2018 года назначила главой Нацбанка, по годовому доходу опередил всех вышеуказанных чиновников, кроме премьер-министра. А по денежным сбережениям – всех, кроме президента.Доход Смолия и его семьи в 2017 году составил 18,4 млн грн. Основной источник – проценты от депозита в "Укрэксимбанке" (4,8 млн грн) и дивиденды (5,4 млн грн). Годовая зарплата в Нацбанке составила 2,3 млн грн.Ни Смолий, ни его жена не задекларировали наличные средства. Согласно документу, все денежные активы семьи (более 122 млн грн) распределены по вкладам в разных банках и разной валюте.Суммарная площадь недвижимости семьи Смолия – более 18 тыс. м², из них 15 тыс. м² – это офисы, в которых глава Нацбанка владеет долей от 7 до 50%. Площадь земельных участков в декларации – свыше 66,7 тыс. м². За последний год цифры практически не изменились. Глава Нацбанка также задекларировал три автомобиля, гидроцикл, квадроцикл и машину для гольфа. Еще один автомобиль принадлежит супруге.// Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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