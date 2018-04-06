Россия обвинила Великобританию в уничтожении "важных свидетелей", которыми были погибшие животные из дома экс-шпиона Сергея Скрипаля. Об этом сообщает со ссылкой на заявление представительницы МИД РФ Марии Захаровой.

"Это только на первый взгляд повод для очередной порции шуток - "убрали важных свидетелей". А на самом деле это действительно "важные свидетели", поскольку речь идет о химическом ядовитом веществе, которое, по целому ряду версий, могли применить в доме Скрипаля", - отметила Захарова.

Она обратила внимание на то, что, по данным британских СМИ, морские свинки Скрипаля умерли от обезвоживания, так как их не забрали из дома.



"То есть как? Обыск был, а животных не заметили? Не заметили любимцев человека, который был отравлен ​​нервно-паралитическим газом?!" - написала она.



Захарова также выразила недоумение в связи с тем, что кота Скрипаля усыпили, поскольку он находился в стрессовом состоянии.



"Так обычно в Великобритании поступают с домашними животными? Это нормальная практика? Но и это еще не все. По данным издания, и морских свинок, и кота кремировали. Иными словами, уничтожили, хотя животные могли стать важным доказательством по делу об отравлении химвеществом", - отметила Захарова.



Она также указала на то, что о наличии домашних животных дома в Скрипаля знала телекомпания ВВС, которая "по каким-то причинам эту информацию скрыла".

Как сообщал в опечатанном полицией доме экс-сотрудника ГРУ Генштаба РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии погибли домашние животные.

Напомним, разведка Соединенного Королевства утверждает, что вещество, которым, по версии Лондона, были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в британском Солсбери, была создана на военной научно-исследовательской базе в городе Шихан в Саратовской области.

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