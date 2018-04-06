|МИД РФ: смерть животных в доме Скрипалей - уничтожение важных свидетелей
|06.04.2018 13:09
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Россия обвинила Великобританию в уничтожении "важных свидетелей", которыми были погибшие животные из дома экс-шпиона Сергея Скрипаля. Об этом сообщает со ссылкой на заявление представительницы МИД РФ Марии Захаровой.
"Это только на первый взгляд повод для очередной порции шуток - "убрали важных свидетелей". А на самом деле это действительно "важные свидетели", поскольку речь идет о химическом ядовитом веществе, которое, по целому ряду версий, могли применить в доме Скрипаля", - отметила Захарова.
Она обратила внимание на то, что, по данным британских СМИ,
морские свинки Скрипаля умерли от обезвоживания, так как их не
забрали из дома.
Как сообщал в опечатанном полицией доме экс-сотрудника ГРУ Генштаба РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии погибли домашние животные.
Напомним, разведка Соединенного Королевства утверждает, что вещество, которым, по версии Лондона, были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в британском Солсбери, была создана на военной научно-исследовательской базе в городе Шихан в Саратовской области.
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