Чтобы избавиться от так называемых «натоптышей» и иметь гладкие и мягкие ноги, вовсе не нужно записываться на дорогостоящие косметические процедуры. Достаточно приготовить ванночку, следуя простой инструкции, пишет со ссылкой на .

Итак, необходимо взять небольшую миску, но такую в которой поместятся ноги. Наполняете миску 1,5 литрами воды. Вода желательно, чтобы была горячей, но обжигающе.

Затем в воду добавляем 4 столовые ложки перекиси водорода. Теперь опускаем ноги в ванночку…

Уже через несколько минут создается ощущение, что вы парите ноги уже больше получаса…

Ноги в ванночке оставляет в зависимости от запущенности. Эффект вы почувствуйте уже сразу после того, как пройдетсь по ступне пемзой. Затем нанесите крем, чтобы кожу ног смягчить!















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