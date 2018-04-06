|Рианна изумила поклонников откровенным образом в кожаном платье
|06.04.2018 13:13
|
В четверг, 5 апреля, в Милане известная американская певица Рианна удивила поклонников выходом в свет в очень откровенном наряде, сообщает cosmo.
Стоит отметить, что Рианна позировала фотографам в маленьком сексуальном черном кожаном мини-платье, которое подчеркивает ее аппетитные формы.
Кроме этого, недавно певица выпустила новую коллекцию своей косметической марки Fenty beauty, и уже успела прорекламировать ее, снявшись для этого топлес.
Как сообщал svodka.net, известная 21-летняя модель Белла Хадид вместе с моделью из Австралии Джорданом Барреттом приняла участие в весенней кампании американского бренда очков Chrome Hearts.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Поделитесь статьей с друзьями