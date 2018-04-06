В четверг, 5 апреля, в Милане известная американская певица Рианна удивила поклонников выходом в свет в очень откровенном наряде, сообщает cosmo .

Стоит отметить, что Рианна позировала фотографам в маленьком сексуальном черном кожаном мини-платье, которое подчеркивает ее аппетитные формы.

Кроме этого, недавно певица выпустила новую коллекцию своей косметической марки Fenty beauty, и уже успела прорекламировать ее, снявшись для этого топлес.

Как сообщал svodka.net, известная 21-летняя модель Белла Хадид вместе с моделью из Австралии Джорданом Барреттом приняла участие в весенней кампании американского бренда очков Chrome Hearts .

Публикация от FENTY BEAUTY BY RIHANNA (@fentybeauty) 5 Апр 2018 в 5:09 PDT

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