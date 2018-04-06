Ранее российский «Газпром» отказался выполнить решение Стокгольмского арбитража и возобновить поставки природного газа в Украину

Россия примет решение относительно выплаты Украине $2,56 млрд долга за газ по решению Стокгольмского арбитража после рассмотрения апелляции по разбирательству между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», информирует svodka.net.

Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак, передает «Интерфакс».

Он напомнил, что 29 марта «Газпром» подал апелляцию на решение Стокгольмского арбитража по делу о транзите природного газа. Перед этим «Газпром» обжаловал решение по контракту на поставки газа в Украину. Российская сторона считает, что арбитры при вынесении решения по двум взаимосвязанным контрактам руководствовались «абсолютно разной логикой».

«Мы будем мониторить ситуацию. «Газпром» действует в рамках правового поля и принимает решения как действовать в данной ситуации», — сказал Новак, отвечая на вопрос, будет ли «Газпром» выплачивать «Нафтогазу» долг.

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Как сообщалось, ранее российский «Газпром» отказался выполнить решение Стокгольмского арбитража и возобновить поставки природного газа в Украину. Кроме того, «Газпром» объявил о начале процедуры расторжения контрактов с НАК «Нафтогаз Украины» на поставку и транзит газа.

Вместе с тем «Газпром» отразил в своей отчетности запас в размере $4,74 млрд на выплату НАК «Нафтогаз Украины» по решению Стокгольмского арбитража.

В «Нафтогазе» отказ «Газпрома» от поставок оплаченного газа расценивают как нарушение договора и невыполнение решения арбитража.

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