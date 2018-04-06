Согласно пессимистическому прогнозу экспертов, курс доллара на конец 2018 года может составить 30 грн/долл, а в конце 2019 – 34 гривни за доллар.

Согласно же оптимистичным показателям, курс может составить 27 грн/доллар. Прогноз разработали на основе данных МЭРТ, Министерства финансов, НБУ, государственных и частных исследовательских институтов, аналитических компаний. При этом озвученные цифры не являются официальным прогнозам правительства, передает

В среднем ожидаемый курс — 29,15 грн за доллар к концу 2018 года.

Ожидаемый курс на конец 2019 — 30,42 грн/доллар. При этом самый оптимистичный прогноз — 28 грн/долл, пессимистический — 34 грн/доллар.

Согласно оценкам экспертов, в 2018 году ожидается рост ВВП Украины на 3,2% при среднегодовой инфляции 11,7% (на конец декабря — 9,7%).

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