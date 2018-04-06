В автомобиле, за рулем которого находился сын голливудских актеров
Шона Пенна и Робин Райт, нашли марихуану, амфетамин и грибы. Этот
материал можно прочитать и на украинском языке Хоппер Пенн был
задержан в штате Небраска Фото: at_easeladies / Instagram Об этом
сообщает The New York Daily News.Полиция штата Небраска остановила
автомобиль, за рулем которого находился Пенн-младший, за нарушение
правил дорожного движения.В результате обыска в машине нашли 14 г
марихуаны, четыре таблетки амфетамина и 3 г галлюциногенных
грибов.На момент задержания с Хоппером Пенном находилась 26-летняя
актриса Ума фон Витткамп.Робин Райт – вторая жена Шона Пенна.
От этого брака у актеров есть также 26-летняя дочь Дилан. Пара
расторгла брак в 2010 году. До этого момента они часто разрывали
отношения, но сходились вновь.Первой женой Пенна была Мадонна.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира