В автомобиле, за рулем которого находился сын голливудских актеров Шона Пенна и Робин Райт, нашли марихуану, амфетамин и грибы. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Хоппер Пенн был задержан в штате Небраска Фото: at_easeladies / Instagram Об этом сообщает The New York Daily News.Полиция штата Небраска остановила автомобиль, за рулем которого находился Пенн-младший, за нарушение правил дорожного движения.В результате обыска в машине нашли 14 г марихуаны, четыре таблетки амфетамина и 3 г галлюциногенных грибов.На момент задержания с Хоппером Пенном находилась 26-летняя актриса Ума фон Витткамп.Робин Райт – вторая жена Шона Пенна. От этого брака у актеров есть также 26-летняя дочь Дилан. Пара расторгла брак в 2010 году. До этого момента они часто разрывали отношения, но сходились вновь.Первой женой Пенна была Мадонна. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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