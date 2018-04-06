Европейская комиссия рассматривает возможность проведения переговоров с Российской Федерацией по “Северному потоку-2”, а также планирует изменить требования газовой директивы ЕС, применяемые к проектам, которые строятся на территории ЕС. Об этом на пресс-конференции сообщил генеральный директор Генерального директората по вопросам энергетики Европейской Комиссии Доминик Ристори, передает корреспондент

“Наша позиция очень четкая. Мы считаем, что „Северный поток-2“ не способствует диверсификации поставок и диверсификации маршрутов поставок. Если его построят, то его не поддержит ни Европейский Союз, ни Европейская Комиссия. У нас есть два видения, как действовать дальше”, - сказал он.

По словам Доминика Ристори, во-первых, рассматривается возможность предоставления мандата на проведение переговоров с Российской Федерацией в отношении трубопровода. А второе — это внесение изменений в газовую директиву ЕС, для того, чтобы распространить требования этой директивы на все трубопроводы, в том числе трубопроводы из третьих стран.

“Это предложение уже было проголосовано в Европейском парламенте, и сейчас в Совете ЕС происходит обсуждение этого вопроса, какие именно изменения и как их вносить в эту директиву. Бесспорно, если этот трубопровод построят, то он будет нарушать принципы, заложеные в европейском законодательстве, в частности это — прозрачность, недискриминационность, в определенной степени разделение, а также возможность доступа третьих сторон к сети. Мы должны обеспечить, чтобы к этому трубопроводу применялись эти условия и правила. Мы хотим, чтобы эти правила применялись к любым объектам и проектам, которые строятся на территории ЕС”, - подчеркнул он.

Напомним, евродепутат Лайма Андрикене заявила, что “Северный поток-2” — это полностью политический проект, цель создания которого — разделить Европу.

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