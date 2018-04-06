АМКУ оштрафовал компании группы BT Invest на 306 тыс. грн за покупку трех стройкомпаний без согласования

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал на 306 тыс. грн кипрскую Elakol Developments Limited и "Мидас ХХІ" (ООО, Киев), принадлежащие совладельцам литовской BT Invest (торговая сеть Novus, девелопер Stolitsa Group), за несогласованную покупку трех столичных строительных компаний.

Как сообщил АМКУ в пятницу, регулятор оштрафовал на 204 тыс. грн Elakol Developments Limited, являющуюся совладельцем столичного девелопера Stolitsa Group, за несогласованное приобретение долей в уставных капиталах стройкомпаний "Оливер-Буд" и "Ситибудсервис" (обе – ООО, Киев) в размерах, превышающих 50% голосов в высших органах управления предприятий.

Согласно данным Единого госреестра, по состоянию на 5 апреля доля Elakol Developments в "Оливер-Буд" составляет 99%, в "Ситибудсервис" – 90%.

По данным реестра судебных решений, компании "Оливер-Буд" и "Ситибудсервис" в 2012-2013 гг. заключили инвестдоговора с ГП "Научно-исследовательский производственный агрокомбинат "Пуща-Водиця" на жилую и общественную застройку с объектами инженерно-транспортной инфраструктуры общей площадью 9,7 га на просп. Правды (напротив домов №66-76) и 42,35 га между просп. Правды и ул. Полковой в Подольском районе столицы. Общая площадь строительства по договорам – свыше 50 тыс. кв. м.

Кроме того, АМКУ оштрафовал на 102 тыс. грн ООО "Мидас ХХІ" (99% компании принадлежит кипрской Numbel Holdings Limited, входящей в группу BT Invest) за приобретение доли в стройкомпании "Рим ХХІ" (Киев) в размере, превышающем 50% голосов в высшем органе управления предприятия.

В то же время, АМКУ принял решение без наложения штрафа закрыть дело по приобретению без разрешения регулятора компанией "С и А" (Киев) активов бывшего молокозавода ПАО "Галактон" (ул. Сверстюка, 4 в Днепровском районе столицы), предоставив соответствующее дозволение.

По соответствующему адресу с 2016 года действует супермаркет Novus и реализуется проект девелопера Stolitsa Group по строительству ЖК "Галактика", заказчиком которого выступает ООО "С и А".

Согласно данным Киевской городской госадминистрации, "С и А" в 2016 году арендовала под застройку жилой, общественной и инженерно-транспортной инфраструктуры шесть участков по ул. Сверстюка, 4 общей площадью 7,55 га.

Проект предусматривает 6 жилых домов, один из которых сдан в эксплуатацию в 2017 году, еще три – планируется сдать в 2019 году. Генподрядчиком проекта выступает ООО "Монолит Будсервис", входящее в Stolitsa Group.

BT Invest создана в 2008 году бывшими акционерами компании "Сандора" Раймондссом Туменасом и ныне покойным Игорем Беззубом. Развивает сеть продуктовых супермаркетов Novus, включающую 39 магазинов, холдинг Stolitsa Group, реализующий проекты недвижимости в Киеве и Киевской области, и выступает инвест-партнером строительства столичного торгово-развлекательного центра Retroville. Кроме того, BT Invest имеет в собственности бизнес-центр в Литве и вместе с украинскими партнерами реализует новый инфраструктурный проект – морской порт в Николаеве.