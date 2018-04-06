У президента Украины Петра Порошенко есть проблемы с лояльностью его соратников, поскольку некоторые из них пользуются слишком большими преференциями, в то время как на других обращают внимание лишь по необходимости.

Об этом "" рассказал политический знаток Международного центра перспективных исследований (МЦПИ) Игорь , передает

По его словам, много недовольных есть в том числе и в президентской парламентской фракции БПП.

"У Петра Порошенко сейчас сложная ситуация, поскольку многие отворачиваются от него. Много недовольных депутатов в БПП, поскольку там есть пул приближенных, в котором выгоду получают все, и остальные, к которым обращаются по необходимости", – утверждает знаток.















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