Как известно, правительство РФ в эпоху тотальных санкций и псевдоуспешной борьбы с ними, для заполнения черных дыр бюджета использовало весь набор имеющихся фондов, от пенсионного до резервного.

Продолжаем наблюдать за успехами нашего агрессивного соседа и одним и последних, радостных известий, на поприще краха реваншистской недоимперии стали данные об уменьшении Фонда национального благосостояния сверхдержавы до показателей 2008 года!

Как известно, правительство РФ в эпоху тотальных санкций и псевдоуспешной борьбы с ними, для заполнения черных дыр бюджета использовало весь набор имеющихся фондов, от пенсионного до резервного. Также известно, что Резервный фонд в конце прошлого года приказал долго жить полностью обнулившись, а теперь его судьба, по всей видимости, вскоре ожидает и ФНБ, который ныне исчисляется в $65,88 млрд, что соответствует показателю десятилетней давности!

Но как вы понимаете, это только начало, ведь впереди ещё целый год. Год, в течение которого из ФНБ планируют изъять на нужды государства более 1 трлн рублей! А если подоспеют дополнительные санкции и ограничения, то не исключено, что одним только триллионом, для компенсации дефицита бюджета, фонду не отделаться.

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