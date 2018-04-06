Руководители ГПУ, НАБУ и САП Юрий Луценко, Артем Сытник и Назар Холодницкий должны найти возможности для совместной работы. Об этом в интервью журналу “Фокус” заявила посол США в Украине Мари Йованович.

“Думаю, они должны найти возможности для совместной работы. Если есть напряженность и конфликты, их необходимо преодолевать, но не путем прикрытия кого-то и ухода от ответственности. В каждой стране бывают конфликты между правоохранителями, это не является какой-то исключительной проблемой”, — заявила Йованович.

Напомним, в Европарламенте в курсе ситуации относительно расследования в отношении руководителя Специальной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкого, однако комментировать ее пока не готовы.

Как сообщал , в ЕС рассказали, повлияет ли конфликт между антикоррупционными учреждениями Украины на выделение транша.

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