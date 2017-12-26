На реках во Львовской, Ивано-Франковской и Волынской областях ожидается подъем уровней воды. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, передает

"По данным Укргидрометцентра, 26-27 декабря ожидается подъем уровней воды: на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области) на 0,3-1 м; на реках бассейна Западного Буга (Львовская, Волынская обл.) на 0,2-0,7 м, кое-где выход воды на пойму", - говорится в сообщении.

Также на реке Стрвьяж в районе гидрологического поста Луки возможен выход воды на заводь.

Кроме того, во вторник 26 декабря в связи с оттепелью в Карпатах удержится значительная (3-й уровень) снеголавинная опасность.

Как сообщал ранее на территории Закарпатья образовалось "аномальное наводнение", подобное которому последний раз наблюдалось в 2000 году.

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