Активист Евромайдана Иван Бубенчик действовал в ответ на антиконституционные действия правоохранителей, а вместе с революционерами нужно судить пришедшего к власти благодаря Майдану президента Петра Порошенко, считает экс-генпрокурор Виктор Шишкин. Виктор Шишкин: Нельзя защищаться от преступника с пистолетом только поднятием книги Фото: uacrisis.org "Банда экс-президента Виктора Януковича совершила антиконституционные действия, а если власть, или ее элементы, совершают антиконституционные действия, у народа есть право на восстание. Оно исходит из 5-й статьи Конституции Украины, хотя напрямую там не говорится. Оно исходит из преамбулы Всемирной декларации прав человека и других документов, где у народа есть право на сопротивление", – пояснил он.Экс-судья отметил, что применение оружия, в том числе активистом Евромайдана Иваном Бубенчиком, было ответом на преступные действия власти и подпадает под статью о самозащите."Нельзя защищаться от преступника с пистолетом только поднятием книги, которая называется Уголовный кодекс, или Конституция. Ответ должен быть адекватным, и он был. И сегодня, если теперь уже банда Порошенко (президент Украины Петр Порошенко. – ) пытается засудить как раз за такие действия участников революции, то сам Порошенко первый должен сесть на скамью подсудимых. Тогда он узурпировал власть, тогда он пришел на крови Майдана", – подчеркнул Шишкин.Он добавил, что в случае осуждения Бубенчика надо вернуть в Украину Януковича, извиниться перед ним, и садить в тюрьму нынешнего президента, генпрокурора Юрия Луценко и главу МВД Арсена Авакова."Я другой ни юридической, ни общей логики не вижу в ваших контрреволюционных действиях", – подытожил экс-судья. https://www.facebook.com/SocSysUA/videos/202973970298453/ В феврале 2016 года в интервью изданию Bird in Flight Бубенчик рассказывал, что утром 20 февраля 2014 года он убил из автомата Калашникова двух командиров "Беркута". "Они стреляли по баррикадам в упор, нагло. Я выбирал тех, кто командовал. Слышать не мог, но видел жестикуляцию. Расстояние небольшое, следовательно на двух командиров потребовалось только два выстрела. Я убил их в затылок, и это правда", – подчеркнул активист.В Генеральной прокуратуре Украины (ГПУ) тогда отмечали, что привлечь Бубенчика к ответственности невозможно из-за амнистии, объявленной Верховной Радой. Он проходил по делу в качестве свидетеля, однако от допросов уклонялся.3 апреля Бубенчика задержали и доставили в Печерский райсуд Киева для избрания меры пресечения. В Генеральной прокуратуре заявили, что активист подозревается в убийстве правоохранителя и военнослужащего внутренних войск, а также в покушении на убийство военнослужащего. Избрание меры пресечения в этот день по ходатайству адвокатов перенесли. 4 апреля генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследованием дела Бубенчика будет заниматься другая группа прокуроров. Глава ГПУ отметил, что считает неправильной квалификацию его действий.Вчера Генпрокуратура отозвала подозрение активисту в умышленном убийстве двоих сотрудников правоохранительных органов и объявила новое – посягательство на жизнь сотрудников правоохранительного органа и незаконное обращение с оружием. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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