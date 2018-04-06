Комиссия высшего корпуса госслужбы рекомендует Кабмину уволить госсекретаря Минэкологии Дмитренко

Комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы рекомендует Кабинету министров Украины уволить государственного секретаря Министерства экологии и природных ресурсов Украины Геннадия Дмитренко.

"По результатам рассмотрения дисциплинарного дела, за совершение дисциплинарного проступка, предусмотренного п. 1 ч. второй ст. 65 закона "О государственной службе" (нарушение присяги государственного служащего), внести Кабинету министров Украины предложение применить к государственному секретарю Министерства экологии и природных ресурсов Дмитренко Геннадию Васильевичу дисциплинарное взыскание в виде освобождения от должности на государственной службе", - говорится в протоколе решения.

Согласно заключению о наличии в действиях Г.Дмитренко дисциплинарного проступка, он систематически нарушал Конституцию и законы при проведении конкурсов на занятие должностей госслужбы, не назначал на должности победителей конкурсов, часто отменял и переносил данные конкурсы.

Также отмечается, что госсекретарь не надлежаще исполнял должностные обязанности, акты органов государственной власти, приказы (распоряжения).

Среди прочего, Г.Дмитренко вменяют необеспечение своевременной выплаты премии служащим; несоблюдение требований законодательства по согласованию положения о премировании с профсоюзной организацией Минэкологии и ненадлежащая организация процесса подготовки служебных записок от руководителей структурных подразделений.

Как сообщалось, 28 февраля Кабмин отстранил госсекретаря Минэкологии Г.Дмитренко от выполнения полномочий.

В связи с отстранением Г.Дмитренко временно обязанности госсекретаря возложены на начальника управления экспертной работы и организационно-аналитического обеспечения министерства Елену Гаврилюк.

В январе 2017 года Кабмин назначил Г.Дмитренко госсекретарем Минэкологии, до этого он занимал должность первого замглавы Житомирской областной государственной администрации с марта 2014 года по 15 декабря 2016 года.