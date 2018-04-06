Президент Украины Петр Порошенко поручил запустить полноценное авиасообщение с Закарпатьем. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины со ссылкой на министра Владимира Омеляна.

По словам главы Мининфраструктуры, для этого есть аэропорт в Ужгороде, однако там есть объективные ограничения - его развитие затруднено.

"В первую очередь, мы делаем ставку на аэропорт в Ужгороде. Остались некоторые формальности на уровне украинско-словацких отношений. Мы должны завершить эти процедуры в первом полугодии и я надеюсь, мы сможем смонтировать необходимое авиационное оборудование для полноценного авиасообщения тоже в этом году... Но перспектива нового аэропорта в Закарпатье более чем насущной.", - цитирует пресс-служба Омеляна.

По полученным данным, новый аэропорт могут построить в Хусте или Мукачево.

"Я возлагаю большие надежды, что парламент и правительство поддержат нашу инициативу о выделении дополнительного финансирования на развитие украинских аэропортов. Мы рассчитываем, что это будет минимум четырехлетняя программа в объеме 10 млрд грн. Ежегодно, чтобы мы могли ежегодно строить по 5-6 взлетных полос, а далее - строительство терминалов, обслуживание пассажиров, запуск работы аэропорта уже будет на ответственности местных органов власти и в рамках государственно-частного партнерства", - отметил министр.

Как сообщал svodka.net, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сообщил, что переговоры с ирландским лоукостеров Ryanair о ее выходе на украинский рынок прошли успешно .

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