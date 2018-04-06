ил своим помощникам о желании вывести американские войска из Сирии. Ожидается, что данный вопрос будет рассмотрен в ближайшие дни.

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на двух неназванных высокопоставленных чиновников, передает со ссылкой на .

По данным издания, в начале недели состоится заседание Совета национальной безопасности , на котором будет обсуждаться кампания против "Исламского государства" под предводительством .

Также ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что Трамп распорядился заморозить 200 миллионов долларов в фондах для помощи по восстановлению Сирии. Как сообщал "Апостроф", 29 марта во время выступления в Ричфилде Трамп заявил, что американские военные близки к полному вытеснению боевиков "Исламского государства" из Сирии и как только задача будет исполнена, они вернутся в .

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