К Празднику Пасхи в России выпустили iPhone X с изображением Исуса Есть православная и католическая версии смартфона. В России к Пасхе выпустили христианский iPhone X за почти $5 тысяч , информирует svodka.net. svodka.net/svodka.net/svodka.net/svodka.net/ К Пасхе в России выпустили христианский iPhone X. При этом есть православная и католическая версии смартфона. Праздничные версии смартфона украшены золотом. Стоимость такого iPhone в переводе в валюту составляет порядка 4 750 долларов. Читайте: Huawei представила свою версию iPhone X «Восхитительный праздничный дизайн, вдохновленный Праздником Пасхи и творчеством Фаберже», — описывает товар производитель смартвонов премиум класса «Caviar». Смартфоны получили названия «Caviar iPhone X Credo Православная Пасха» и «Caviar iPhone X Credo Папа Римский». Православная версия украшена миниатюрой с репродукцией иконы Спаса Нерукотворного XII века. В центре католической версии изображен портрет Папы Римского Франциска и миниатюрное золотое распятие. Также на сайте можно найти мусульманскую, буддистскую и иудаистскую версии смартфона. В РФ выпустили золотые iPhone X, посвященные победе Владимира Путина на выборах президента РФ 18 марта 2018 года. Тираж смартфона – 76 экземпляров (в честь количества процентов, набранных главой государства на выборах).



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