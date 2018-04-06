|К Празднику Пасхи в России выпустили iPhone X с изображением Исуса
|06.04.2018 13:28
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Есть православная и католическая версии смартфона.
В России к Пасхе выпустили христианский iPhone X за почти $5 тысяч , информирует svodka.net.
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К Пасхе в России выпустили христианский iPhone X. При этом есть православная и католическая версии смартфона.
Праздничные версии смартфона украшены золотом. Стоимость такого iPhone в переводе в валюту составляет порядка 4 750 долларов.
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«Восхитительный праздничный дизайн, вдохновленный Праздником Пасхи и творчеством Фаберже», — описывает товар производитель смартвонов премиум класса «Caviar».
Смартфоны получили названия «Caviar iPhone X Credo Православная Пасха» и «Caviar iPhone X Credo Папа Римский». Православная версия украшена миниатюрой с репродукцией иконы Спаса Нерукотворного XII века.
В центре католической версии изображен портрет Папы Римского Франциска и миниатюрное золотое распятие.
Также на сайте можно найти мусульманскую, буддистскую и иудаистскую версии смартфона.
В РФ выпустили золотые iPhone X, посвященные победе Владимира Путина на выборах президента РФ 18 марта 2018 года. Тираж смартфона – 76 экземпляров (в честь количества процентов, набранных главой государства на выборах).