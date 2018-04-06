|Марія Яремчук і Джамала з"явилися у ролику "Євробачення-2018" (ВІДЕО)
|06.04.2018 13:33
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Дві відомі українські співачки - Марія Яремчук та Джамала, які представляли Україну на пісенному конкурсі "Євробачення", а остання навіть здобула перемогу у 2016 році, з'явилися у новому промо "Євробачення-2018", яке відбудеться у Лісабоні вже у травні.
В офіційному трейлері Eurovision Song Contest 2018 представлені найяскравіші номери в історії масштабного європейського шоу.
"Роль обличчя України в цьом році належить міцному артисту, я знаю, буде круть!", - написала Марія, поділившись уривком на своїй сторінці в Інстаграмі.
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